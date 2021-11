Bundesentscheid im PLW: Lutz König wird Deutscher Meister

Nach zwei spannenden Wettkampftagen in Trier hat Lutz König aus Leutershausen (Bayern) die Deutschen Meisterschaften im Tischler- und Schreinerhandwerk 2021 gewonnen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Felix Wilhelm aus Mulfingen (Baden-Württemberg) und Marcel Bader aus Dorfen (Schleswig-Holstein).

14 handwerkliche Holzverbindungen, eine widerspenstige Fase und viel Schweiß, so in etwa sah die Herausforderung aus, der sich die insgesamt 16 Nachwuchsprofis des Tischler- und Schreinerhandwerks in Trier stellten. Alle zeigten sie eine reife Wettkampfleistung und hielten am Ende ein echtes Schaukelpferd in Händen.

Beeindruckt von der enormen Mentalität und dem Können der Teilnehmer zeigte sich TSD-Vizepräsident Stefan Zock während der Siegerehrung. Er sprach außerdem über die hervorragende Ausbildungsleistung der Branche, die sich trotz aller Widrigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie nicht habe unterkriegen lassen und zuletzt wieder nahezu 7.000 Fachkräfte qualifiziert habe.

Wer den Bundesentscheid des Praktischen Leistungswettbewerbs (PLW) in Trier verpasst hat, kann ihn auf der Internetseite www.tischler-schreiner.de/plw-2021-live nacherleben.

