Livos-Gruppe steigt bei Lechner ein

Lechner hat die Suche nach einem Investor erfolgreich abgeschlossen. Der Hersteller von maßgefertigten Küchenarbeitsplatten und -rückwänden ist seit dem 1. März 2022 Teil der Livos-Gruppe.

Der Betrieb der D. Lechner GmbH geht in einer übertragenden Sanierung an die neue Gesellschaft über, die zukünftig »Lechner GmbH« heißen soll. Die Anteile an der Lechner Svenska AB sind ebenfalls Bestandteil der Übertragung. Die Arbeitsplätze der rund 600 Mitarbeiter in Deutschland und in Schweden sollen erhalten bleiben. Die notariellen Verträge wurden am 4. März beurkundet.

Die Livos-Gruppe mit Sitz in Berlin ist ein erfahrener Investor im deutschen Mittelstand. Neben dem Erwerb von Immobilien liegt der Fokus auf der Entwicklung deutscher Industriestandorte und der Beteiligung an sanierungsbedürftigen Unternehmen. Inzwischen gehören neben Immobilienunternehmen auch produzierende Unternehmen zum Portfolio des Investors.

»Mit der Livos-Gruppe haben wir einen finanzstarken Investor gefunden, der die Gewähr dafür bietet, den Geschäftsbetrieb nachhaltig zu entwickeln und Lechner mit weiteren Innovationen zukunftsfähig auszurichten«, erklärt Dr. Hubert Ampferl, Insolvenzverwalter von Lechner.

Lechner hatte Ende 2021 Insolvenz angemeldet. Unmittelbar danach wurde ein internationaler Investorenprozess gestartet, der reges Investoreninteresse nach sich zog. Im Ergebnis setzte sich Livos mit seinem Konzept und Angebot durch. Der Prozess wurde von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers begleitet.