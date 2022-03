Die 1. Rosenheimer Ligna Conference geht am 1./2. Juni an den Start. Veranstalter sind die Deutsche Messe AG und die TH Rosenheim. Thematisch greift die Konferenz mit Vorträgen aus den Bereichen Digitalisierung, Holzbau und Bioökonomie Themen der Ligna 2023 auf. Zusätzlich zu den Vorträgen in zwei Hörsälen bieten Break-out-Sessions und Live-Demonstrationen teilnehmender Table Tops direkt in den Laboren der Hochschule die Möglichkeit, die Themen weiter zu vertiefen – denn dort werden sich Anbieter aus der Industrie wie zum Beispiel die Firmen Biesse, Homag, Microtec, SCM, Siempelkamp, Wandres und Weinig sowie Holzbau.Tech, Hundegger, imos, J. Schmalz, Leuco und Weinmann zum Teil an ihren Maschinen präsentieren sowie über ihre Angebote informieren.

www.ligna.de/de/ligna-conference

