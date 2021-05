Mit dem Digitalevent »Ligna.Innovation Network« (»Ligna.IN«) organisiert die Deutsche Messe gemeinsam mit dem VDMA Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen vom 27. bis zum 29. September eine virtuelle Veranstaltung entlang der Fokusthemen der Ligna. Das Digitalevent besteht aus den drei Säulen »Expo«, »Conference« und »Networking« und wird auf dem Messegelände in Hannover im »H’Up« organisiert.

Expo: virtuelle Ausstellung…

Im Bereich »Expo« haben die Besucher direkten Zugriff auf die umfassenden Produktübersichten der Aussteller. Via Best-Case-Anwendungen, Video-Tutorials, Live-Streamings oder per Video-Chat können sie sich über konkrete Lösungsansätze für die Optimierung ihrer Prozesse informieren und in den direkten Austausch mit den ausstellenden Unternehmen treten.

Conference: spannende Themen…

Das virtuelle Konferenzprogramm beginnt am 27. September und orientiert sich inhaltlich an den Fokusthemen der Ligna. Dort geht es z. B. um die Transformation in der Holzbearbeitung mittels Digitalisierung und Vernetzung. Ein weiteres Fokusthema widmet sich den Vorfertigungsprozessen im Holzbau. Neu ist das Thema »Prozesstechnologien der Bioökonomie«. Damit heben die Veranstalter die wirtschaftlichen und technischen Innovationen hervor, die sich durch neue Be- und Verarbeitungsmöglichkeiten von Holz als wichtigste nachwachsende Ressource ergeben.

Networking: direkter Kontakt

Die Networking-Funktion ermöglicht es allen Teilnehmenden, direkt mit den Ausstellern, Sprechern und anderen Besuchern der Plattform in Kontakt zu treten. Dabei unterstützt die personalisierte Einstiegsseite mit entsprechendem Dashboard. Dort werden die für den jeweiligen Besucher relevanten Unternehmen, Sprecher und Teilnehmer angezeigt. Per Klick kann eine direkte Kontaktanfrage gestartet werden, um sich dann per Chat oder Video-Call auszutauschen.

»Die Branche der Holzbe- und -verarbeitung hat in einem Ligna-Jahr das Bedürfnis, über aktuelle Trends zu diskutieren, Innovationen zu präsentieren und mit interessierten Akteuren zu netzwerken. Aus diesem Grund organisieren wir im Herbst das digitale Branchenevent Ligna.Innovation Network«, erklärt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG. »Die Ligna ist und bleibt der Treffpunkt, wo Menschen und Maschinen aus aller Welt auf den Messeständen in Hannover aufeinandertreffen. Wir wollen aber auch, dass die Community immer auf dem Laufenden ist und über die aktuellen Trends diskutieren kann. Genau das sollte uns in diesem Jahr mit dem Ligna.Innovation Network gelingen«, ergänzt Dr. Bernhard Dirr, Geschäftsführer im VDMA Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen.

Erste Rosenheimer Ligna.Conference im Juni 2022

Nach dem Digitalevent »Ligna.Innovation Network« geht es im kommenden Jahr mit der »1. Rosenheimer Ligna.Conference« weiter. Sie wird vom 01. bis 02. Juni 2022 gemeinsam mit der Technischen Universität Rosenheim auf dem Campus der Hochschule in Rosenheim veranstaltet und gibt einen vertiefenden Ausblick auf die Fokusthemen der Ligna. »Mit der 1. Rosenheimer Ligna.Conference bieten wir der Holzbe- und verarbeitenden Industrie endlich wieder eine Live-Veranstaltung mit Produktpräsentationen und Zeit für den fachlichen Austausch innerhalb der Community. Die nächste Ligna wird im Mai 2023 wie gewohnt in Hannover als internationale und innovationsreiche Veranstaltung organisiert mit Technik zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren«, sagt Christian Pfeiffer, Global Director Ligna & Woodworking Shows bei der Deutschen Messe.