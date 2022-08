Leichtes Wachstum im Möbelhandel

Der deutsche Möbelhandel ist in 2021 leicht gewachsen. So betrug der Umsatz mit Möbeln insgesamt 35,93 Milliarden Euro im Vergleich zu 35,36 Milliarden Euro in 2020. Davon gehen 72 Prozent (25,87 Mrd. Euro) auf den stationären Möbelfachhandel zurück. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet der Gesamtumsatz ein Zuwachs von 1,6 Prozent. Damit liegt der Möbelhandel ungefähr auf dem Niveau des gesamten Einzelhandels, der laut Handelsverband Deutschland (HDE) ein Plus von 1,5 Prozent verzeichnet.

Durchschnittlich 423 Euro gaben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland im Jahr 2021 pro Kopf für Möbel aus. Da die stationären Möbelgeschäfte im Zuge des Corona-Lockdowns aber von Dezember 2020 bis März 2021 geschlossen bleiben mussten, verzeichnete auch der Handel mit online gekauften Möbeln ein Wachstum, so ein Ergebnis der aktuellen Studie »Möbel 2021«, die das EHI Retail Institute (EHI) herausgegeben hat. Der Kauf von Möbeln über das Internet erfreut sich demnach immer größerer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr ist der Onlinehandel mit Möbeln, zu dem auch der klassische Kataloghandel und das Teleshopping gerechnet werden, von 11,5 Prozent auf 13,1 Prozent gewachsen. Wurden 2020 noch 4,07 Milliarden Euro mit Möbeln im E-Commerce erwirtschaftet, betrug der Online-Umsatz 2021 bereits 4,72 Milliarden Euro.

Bei der Produktion von Möbeln konnten vor allem Küchenmöbel (um 2,1 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent) und Büromöbel (um 1,0 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent) zulegen. Der Anteil von Polstermöbel und Matratzen blieb stabil. Sonstige Möbel wie Wohnmöbel und Kleinmöbel verloren 3,1 Prozentpunkte. Sie haben mit 33,8 Prozent aber weiterhin den größten Produktionsanteil

Die jährliche Möbelmarkt-Studie des EHI wird im Auftrag des ZGV Mittelstandverbundes erstellt. Sekundärquellen dritter Marktforschungsinstitute werden dabei zu einer Gesamtanalyse zu Marktvolumen und Distributionsstruktur des deutschen Möbelhandels zusammengefasst.