Lehnert, Spezialist für Trennwandsystemund industriellen Innenausbau aus Fernwald, hat zum 1. September Konoa, Anbieter von Akustiklösungen aus Köln, übernommen. »Mit der Übernahme möchten wir unsere Innenausbau-Kompetenz im Bereich Akustik stärken«, erklärt Lehnert-Geschäftsführer Lutz Köppen. Der Markt erfordere zunehmend akustische Konzepte und Lösungen, um lange Nachhallzeiten zu verhindern und damit die Arbeitsbedingungen in Open-Space-Büroumgebungen zu verbessern.

Mit der Übernahme von Konoa bekommt Lehnert nun eine Niederlassung in Köln. »Der Name Konoa als Marke für komplette Akustiklösungen bleibt bestehen«, stellt Köppen klar. Alle zehn Mitarbeiter von Konoa werden nach Angaben des Geschäftsführers übernommen. Der bisherige Konoa-Geschäftsführer Harald Esser bleibt dem Unternehmen erhalten und wird zukünftig die Niederlassung in Köln leiten.

»Die Fachleute von Lehnert und Konoa können künftig gemeinsam mit gebündelter Kompetenz auftreten«, freut sich Köppen. Denn eine Kombination von Trennwandsystemen aus Glas und akustischen Bausteinen an Decke und Wänden könne für die notwendige Ruhe in Büros sorgen, ohne dass dabei der Wunsch nach Transparenz und Offenheit der Räume auf der Strecke bleibe.

Lehnert beschäftigt derzeit 75 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende. Das 1977 als Spezialist für industriellen Innenausbau mit Hallenbüros und Trennwänden gegründete Unternehmen ist weltweit am Markt aktiv. Seit Mitte der 90er Jahre komplettierten hochwertige Bürotrennwände im Objektbereich das Sortiment.

Die Konoa GmbH war bisher ein Unternehmen der Nordwest Industrie Group GmbH, einer inhabergeführten Beteiligungsgesellschaft mit wesentlichen Produktions- und Vertriebsgesellschaften in den Bereichen ergonomische Arbeitsplatzsysteme, Solarindustrie und Ladenbau. Die Firma begann 2014 mit der Planung, Erstellung und Vermarktung von Akustiksystemen und hat sein Geschäft im Jahr 2017 mit der Übernahme der Silence Solution GmbH erweitert. Seit dieser Zeit wird das operative Geschäft in Köln ausgeübt.