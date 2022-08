Layer lädt zu Live-Vorführungen ein

Nach zwei Jahren Pause lädt Layer-Großhandel in Tettnang wieder zu seiner traditionellen Hausmesse ein. Eingeladen sind alle, die sich für Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung sowie Sicherheits- und Lichttechnik interessieren. Das Programm startet am 13. Oktober (Donnerstag) mit der langer Einkaufsnacht von 10 bis 21 Uhr. Am 14. Oktober sind die Tore von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Besonderes Highlight während der Hausmesse sind die Führungen durch den neuen Lager- und Logistikkomplex, mit denen Interessierte einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Zahlreiche Hersteller präsentieren ihre Produktneuheiten, geben praxisnahe Tipps und führen Werkzeuge und Maschinen live vor. Mit dabei ist die Bosch-Erlebnistour auf über 200 m² Fläche.

Neben der großen Tombola und einer Cocktailbar sorgen eine Live-Band und eine Schnellzeichnerin für die passende Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.