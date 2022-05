KüchenTreff verändert Struktur im Außendienst

Die KüchenTreff -Verbandszentrale in Wildeshausen hat das Führungsteam im Außendienst neu aufgestellt. Um die enge, persönliche Betreuung der Mitglieder weiter auszubauen und für Schwerpunktthemen Fachexperten einzusetzen, wird die rein regionalen Gliederung des Außendienstes aufgegeben und durch drei zentrale Kompetenzbereiche ergänzt.

Bislang wurden die Mitglieder von KüchenTreff von vier Regionalleitern betreut und in die Bereiche Nord, Süd, Ost und West aufgeteilt. Diese klassische Struktur krempelt der Verband nun um. Bereits seit Sommer letzten Jahres hat Marko Klokow, zuvor Ansprechpartner für die Regionen Nord und Süd, die neu eingeführte Position der Vertriebsleitung inne. In dieser Funktion bildet er die Schnittstelle zwischen dem Außendienst, den KüchenTreff-Mitgliedern bundesweit und der KüchenTreff-Geschäftsführung. Somit betreut er einen neuen, breiten Aufgabenbereich – von internen Abstimmungen über strategische Konzepte bis hin zur Moderation von KüchenTreff-Veranstaltungen. Um für diese übergreifenden Themen ausreichend Zeit zu schaffen, wird er im operativen Tagesgeschäft zukünftig ausschließlich direkter Ansprechpartner für die Mitglieder in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachen und Bremen sein.

Innerhalb des Teams von Marko Klokow ergeben sich ebenfalls Änderungen: Ralf Henning hat bisher die Region Ost betreut. Im Zuge der Neustrukturierung übernimmt er zusätzlich Bayern und stellt so die Betreuung eines umfangreichen Teils des Bundesgebiets sicher. Sein Kollege Hartmut Greszik war bislang Ansprechpartner für die Region West. Sein Aufgabenbereich erweitert sich ab April auf Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland. Zudem profitieren darüber hinaus alle KüchenTreff-Mitglieder von seiner Expertise als Sachverständiger für industriell gefertigte Möbel. Wenn es zu Differenzen zwischen Händler und Endkunden kommt, ist er derjenige, der bundesweit als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Jüngstes Mitglied im Vertriebsteam ist Daniel Bezikofer, der zuvor Teile der Gebiete Süd und West betreut hat. Darüber hinaus ist er als Leiter der KüchenTreff Objekt GmbH der Ansprechpartner für Fertighausanbieter. Darüber hinaus wird er in einem weiteren Kompetenzbereich die Gewinnung neuer Mitglieder vorantreiben.