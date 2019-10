Kneer-Südfenster: Wechsel in Vertriebsspitze

Der schwäbische Fensterhersteller Kneer-Südfenster hat seinen langjährigen Vertriebsleiter Reinhard Strauß mit 64 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge hat zum 1. Juli Volker Günthner (47) angetreten. Als gelernter Schreiner und Kaufmann verfügt er über eine 30-jährige Erfahrung in der Bauelemente-Branche. Er wechselt aus führender Position bei Roma zu Kneer-Südfenster. In seiner Funktion ist er auch verantwortlich für den Fachhandel sowie Ansprechpartner für alle Außendienstmitarbeiter.

Neuer Leiter des Gesamtvertriebs ist seit 1. Juli der 60-jährige Ralf Däubel. Der Prokurist ist zugleich Mitglied der Geschäftsführung und hat mit der neuen Position die Gesamtverantwortung für alle Vertriebsbereiche im In- und Ausland übernommen.

Strauß wird das Unternehmen zum 1. Oktober verlassen.

30. September 2019