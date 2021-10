Kneer bekräftigt Teilnahme an Fensterbau

Kneer-Südfenster nimmt an der Fensterbau Frontale 2022 in Nürnberg teil; Das bekräftigt Geschäftsführer Florian Kneer und sendet damit bewusst ein positives Signal an die Branche. »Einzelne Absagen und fehlende Namen werden nicht dazu führen, den Messebesuch an sich in Frage zu stellen«, erklärt Kneer, der das Unternehmen in dritter Generation leitet. Dafür sei die Branchenleitmesse zu wichtig und die Bedeutung persönlicher Kontakte zu groß.

Die Vorbereitungen für die Messe laufen bei dem Familienunternehmen im Stammwerk in Westerheim und im Werk in Schnelldorf auf Hochtouren. Im Gepäck hat Kneer-Südfenster ein umfangreiches Neuheiten-Paket zu Fenstern, Hebe-Schiebe-Türen und Pfosten-Riegel-Fassaden sowie Haustüren. »Wir freuen uns, den Besuchern unsere innovativen Entwicklungen in Nürnberg präsentieren zu können und darauf, endlich unsere Partner und Kunden persönlich und live auf dem Messestand wieder treffen zu können – selbstverständlich unter Beobachtung der weiteren Entwicklung und der Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen«, so Kneer.

