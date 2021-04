AMH startet Kita-Wettbewerb des Handwerks

Die Aktion Modernes Handwerk (AMH) ruft unter dem Motto »Kleine Hände, große Zukunft« den achten bundesweiten Wettbewerb des Handwerks für Kita-Kinder aus.

Kita-Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren besuchen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in ihrer Region und lernen dabei die Vielfalt des Handwerks kennen – von A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer. Aufgrund der aktuell schwierigen Lage ist natürlich auch ein virtueller Besuch des Unternehmens, zum Beispiel via Online-Konferenz-Tools, möglich. Anschließend stellen die Kinder gemeinsam ein Riesenposter her, auf dem sie ihre Erlebnisse und Eindrücke kreativ ausgestalten – mit allen Materialien, die sie bei »ihrem« Handwerker kennengelernt haben.

Bis zum 18. Juni 2021 können die Kita-Gruppen ihr Poster zusammen mit einer kurzen Beschreibung einreichen. Eine Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik beurteilt die Arbeiten der Kinder. Den Landessiegern winkt ein Preisgeld von je 500 Euro, z.B. für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk.

Mehr Infos unter www.amh-online.de/kita-wettbewerb/