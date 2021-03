Kettnaker mit Rekordjahr

Der oberschwäbische Möbelhersteller Kettnaker blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück: Der Systemmöbelhersteller konnte den Umsatz um 9 Prozent auf 15,6 Mio. Euro steigern, der Auftragseingang erhöhte sich gar um 18 Prozent auf 17,5 Mio. Euro – das beste Jahr der Firmengeschichte. »Aktuell ist unsere Produktion in Deutschland und die Unabhängigkeit von internationalen Lieferketten ein klarer Wettbewerbsvorteil. Wir sind auch in der Krise voll und ganz handlungsfähig«, erklärt der geschäftsführender Gesellschafter Wolfgang Kettnaker.

Positiver Ausblick für 2021

»Wir erwarten zwar, dass die Menschen in ihren Anschaffungen in diesem Jahr etwas zurückhaltender sein werden, dennoch sind wir davon überzeugt, dass wir für 2021 gut gerüstet sind.« Das Bekenntnis zum Standort in Oberschwaben manifestiert sich in dem Plan, in den nächsten fünf Jahren einen neuen Standort in Dürmentingen für eine größere Produktionsanlage zu finden. »Wir benötigen in Zukunft ca. 10 000 m2 Fläche. Bis zum Neubau behelfen wir uns mit provisorischen Erweiterungen unserer aktuellen Produktion«, erläutert Wolfgang Kettnaker seine Zukunftspläne.

Das Familienunternehmen, das 2020 sein 150-jähriges Jubiläum gefeiert hat, wird in fünfter Generation von Wolfgang Kettnaker als geschäftsführender Gesellschafter geleitet. Vom Design über die Entwicklung bis zur Produktion finden alle Produktionsschritte am Sitz des Unternehmens im schwäbischen Dürmentingen statt. Kettnaker wurde dafür kürzlich mit dem Siegel »Möbel Made in Germany« des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM) ausgezeichnet. Das Unternehmen beschäftigt 90 Mitarbeitende und Auszubildende und will sukzessive auf 100 Mitarbeitende aufstocken.