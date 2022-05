Junge Generation steht zum Holzfenster

Die Zukunft des Holzfensters liegt in den Händen vieler leistungsstarker mittelständischer Betriebe – und eine jüngere Generation geht neue Wege. Beides hat der Holz- und HolzAlufenster-Kongress des Bundesverbands ProHolzfenster (BPH) Mitte Mai im Solarlux Foyer in Melle bei Osnabrück gezeigt.

Mit einer emotionalen Grußbotschaft eröffnete der wiedergewählte Vorsitzende Eduard Appelhans den Kongress. »Ich freue mich, euch endlich wieder zu sehen. Denn wir teilen die Leidenschaft für Holzfenster«, rief der Geschäftsführer von Sorpetaler Fensterbau seinen Kollegen und Kolleginnen zu. Nach Bestätigung durch die Mitgliederversammlung bildet er künftig mit Karsten Häber und Rainer Rutsch den Vorstand und übernimmt vom scheidenden Heinz Blumenstein zusätzlich die Aufgaben als Geschäftsführer. Die Leidenschaft, von der Appelhans in seiner Eröffnungsrede sprach, war während der beiden Tage zu spüren.

Jugend erhält mehr Gewicht

Doch nicht nur die Generation Appelhans brennt für den Baustoff Holz. Auch das Engagement der nachfolgenden Generation im Verband wurde in Melle sichtbar. Martin Stögers Vorschlag, einen Junioren-/Juniorinnenbeirat für den Bundesverband ProHolzfenster ins Leben zu rufen, fand Zustimmung. Auf diese Weise soll der Nachwuchs in den Mitgliedsunternehmen an der künftigen strategischen Ausrichtung beteiligt werden.

Für alle spürbar ging vom Holz- und HolzAlufenster-Kongress des BPH eine klare Botschaft aus: Die Branche setzt sich gemeinsam dafür ein, das Holzfenster und das Holz/Alu-Fenster als ökologisch sinnvolle, wertstabile und wohngesunde Ideallösung am Markt zu positionieren. Denn es ist die Antwort auf die heutigen Fragen nach verantwortungsbewusstem, nachhaltigem Ressourceneinsatz. Fazit: Der Holz- und HolzAlufenster Kongress hat klargemacht, welche Chancen der Fensterbau mit Holz bereit hält – und wie groß die Entschlossenheit gerade bei den jüngeren Protagonistinnen und Protagonisten ist, sie zu nutzen.