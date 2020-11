Beim Handwerkswettbewerb für Schulen »Mach was!« von Würth und »Das Handwerk« haben knapp 4.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland rund neun Monate geplant, geschraubt, gesägt und gebohrt, um ihr Projekt zur Verschönerung des Schulgeländes in die Tat umzusetzen. Dabei sind vom Fair-Trade-Schülercafé über einen großen Holzbackofen oder ein selbstbewässerndes Hochbeet vielfältige Arbeiten entstanden, die jetzt noch bis zum 15. November online zur Abstimmung stehen. Also schnell mitmachen und unter www.handwerkswettbewerb.de das Lieblingsprojekt wählen. Die zehn Projekte mit den meisten Likes werden einer siebenköpfigen Fachjury vorgelegt, die bis zum 29. November die Top Drei sowie das Gewinnerteam des Sonderpreises in der Kategorie Innovation auswählt.

Ziel der Aktion ist es, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, spielerisch Berufspotenziale aufzuzeigen und junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Mitmachen können 250 Schulen aus ganz Deutschland, entweder ganze Schulklassen oder Arbeitsgruppen der Klassenstufen 7 bis 10. Fachliche Tipps erhalten die Teilnehmenden von Handwerksbetrieben aus der Region. Würth unterstützt mit einem Arbeitsset und T-Shirts für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie 1.000 Euro für jedes Schulteam. Der nächste Wettbewerb soll mit Beginn des Schuljahres 2021/22 starten. Aufgrund der großen Resonanz ist geplant, den Wettbewerb künftig fest an Schulen zu etablieren.

Mehr Infos unter www.handwerkswettbewerb.de