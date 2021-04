Jetzt registrieren und Häfele Discoveries erleben

Der Countdown läuft und der Start des internationalen Messeformats »Häfele Discoveries« und der interzum@home steht kurz bevor. Ab sofort können sich Interessenten unter discoveries.hafele.com/de registrieren. Das Ticket zur interzum@home gibt’s auf Anfrage gratis dazu.

Ein kostenloser Übergang vom virtuellen Häfele Messestand in die Welt der digitalen Messehallen bei der interzum@home gelingt so ab dem 4. Mai 2021 höchst komfortabel. Das Häfele Leistungsportfolio kann man sich als Einstimmung auf das Messeereignis schon mal unter www.haefele.de im Detail anschauen. Mit der interzum öffnet dann auch die Häfele Discoveries unter discoveries.hafele.com ihre Pforten.

Im Zentrum: Die Live-Stage mit prominenter Besetzung

Die virtuelle Erlebniswelt der Häfele Discoveries öffnet am 4. Mai um 8:00 Uhr (MEZ) mit einem fulminanten Auftakt: Zum Beispiel wird Roland Schraut, Experte für mehr Erfolg im Handwerk, im Gespäch mit BM-Chefredakteur Christian Närdemann und drei ausgewählten Schreiner-Partnern neue Wege im Tischler- und Schreinerhandwerk erörtern.

Darüber hinaus wird sich Verena Fink als KI-Expertin mit Tino Eggert (Chefredakteur moebelfertigung) über das Thema digitale Transformation unterhalten.

Ein weiteres Highlight bildet der Vortrag von Serdar Turan vom Harvard Business Review, der sich mit Mikro-Wohnräumen und pandemiespezifischen Wohntrends befasst.

Die Beiträge werden aufgezeichnet und können auch nach dem Auftakt zur interzum@home jederzeit ganz bequem von Zuhause aus angesehen werden.

Auf Entdeckungsreise im virtuellen Showroom

Die Häfele Discoveries bilden auf einem digitalen Messestand in 16 Themen- und Produktwelten unter dem Mottoe »We care« das gesamte Spektrum des Unternehmens sowie umfassend alle Sortimente und Dienstleistungen ab. Im virtuellen Showroom werden die Innovationen 2021/22 bis zum Ende des Jahres rund um die Uhr zu sehen sein.

Mehr Leben pro m2 und ein Feuerwerk an Neuheiten

Auf die Besucher warten spannende Inhalte rund um die Themen Funktionalität, Licht, Akustik und Vernetzung sowie Sortimentsneuheiten im Möbel- und Baubeschlag-Sortiment. Darüber hinaus gibt es viel Inspiration für intelligente Raumlösungen. Besucht werden können innovative Kücheninszenierungen, smarte Wohn- und Büroräume sowie komfortable Caravans mit cleveren Lösungen im Innenausbau, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Zukunftsvisionen von Häfele sind zudem in aufwendig inszenierten Mikro-Apartments und im Hotel erlebbar.

Die Highlights im Überblick: Licht…

Viel Bewegung gibt es im Häfele-Lichtsortimen: »Loox5« und die Produkte der Unternehmenstochter Nimbus wachsen nun auf der 24-Volt-Plattform zusammen. Mit neuen Services erhält das Themenfeld Licht in der Küche und anderen Räumen neue Impulse.

Als Serviceleistung hat Häfele eine Produktion aufgebaut, in der Möbelzubehör ab der Stückzahl eins nach Kundenwunsch einbaufertig hergestellt wird. Hier entstehen u.a. zum Küchenmaß flexibel passende Linearleuchten oder Komplettschubkästen. Mit »Häfele Connec«t wird Licht per App intelligent steuerbar. Partner aus Handwerk und Industrie erschließen sich damit problemlos neue Geschäftsfelder, weil alles ganzheitlich gedacht und einfach plan- und realisierbar ist.

Beschlagfamilien…

Mit einer Reihe neuer Produkte komplettiert der Hersteller seine Beschlagfamilien Möbelklappen (»Free«), Möbelschiebetüren (»Slido«) und Schubkästen (z. B. »Matrix«): Neue Gewichtsklassen bei den Klappen, Schließdämpfung für »Slido«-Dreh-Schiebetüren, Sprachverständnis für die Bedienung mit Alexa und Google beim flächenbündigen Schiebetürsystem »Slido Flush51«. Außerdem gibt es neue Konfiguratoren, Unterflurführungen und Einrichtungsfeatures bei der »Matrix«-Familie, Design-Fachböden für die Küche. Häfele hat zudem sein Angebot an Services für individuelle Größen von Möbelkomponenten wie Schubkästen ab Stückzahl eins deutlich erweitert.

und elektronisches Möbelschließsystem

Das neue batteriebetriebene Möbelschloss »EFL 30« ergänzt die Produktpalette beim elektronischen Schließsystem »Dialock«. Das Schloss kann problemlos in die »Dialock«-Software und die kommende» Dialock«-Manager-App im Verbund mit allen Terminals der »Dialock Generation 2« integriert werden. Seine Batterien haben eine Standzeit von bis zu zwei Jahren. Zudem kann »Dialock« per Smartphone einfach konfiguriert, mittels Plug & Play schnell installiert werden So können Tür- und Möbelverriegelung kombiniert und unsichtbar verbaut werden.

Roadshows bieten Innovationen zum Anfassen

Wo pandemiebedingt möglich, finden im Anschluß an die interzum@home zudem weltweit Roadshows und Vor-Ort-Präsentationen statt. Somit kann sich jeder je nach Bedarf von den Innovationen der Branche analog und digital inspirieren lassen und sich dabei heute schon auf ein Wiedersehen am Messestand zum 100. Geburtstag von Häfele bei der Interzum 2023 in Köln freuen.

Infos, Registrierung und Termine unter discoveries.hafele.com sowie www.haefele.de