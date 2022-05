Jeld-Wen zieht Voranmeldung für Bau zurück

Jeld-Wen, Anbieter von Türen im Holz- und Stahlbereich, hat seine Voranmeldung für die Bau 2023 in München zurückgezogen. Trotz bereits geplanter Erweiterung und Zusammenlegung der eigenen Ausstellungsflächen des Holz- und Stahlbereichs wird das Unternehmen nicht als Aussteller auf der Messe auftreten. Grund dafür sei die Verschiebung der Bau von Januar auf April 2023.

»Obwohl wir vorab durch die Messe München informiert wurden, war für uns diese Verschiebung der Bau 2023 nicht zu erwarten und hat uns überrascht,« so ein Sprecher von Jeld-Wen. Der Termin Ende April falle leider zeitlich mit den Planungen und Vorbereitungen für das 50-jährige Jubiläum von gleich zwei Standorten. Die Jubiläums-Events am deutschen Standort in Oettingen und im österreichischen Spital sollen in der zweiten Junihälfte 2023 stattfinden.

Jeld-Wen ist ein global agierendes Unternehmen für Bauprodukte mit über 120 Produktionsstätten in 20 Ländern.