Internorm feiert Jubiläum virtuell

Internorm feiert seinen 90. Geburtstag: 1931 legte Eduard Klinger Senior in seinem Ein-Mann-Schlossereibetrieb in Linz den Grundstein. 1963 begann das Unternehmen als erster in Österreich mit der Produktion von Kunststoff-Fenstern. Heute bietet Internorm eine breite und aufeinander abgestimmte Palette innovativer Fenster- und Türsysteme in den Segmenten Kunststoff, Kunststoff/Aluminium und Holz/Aluminium. Das gänzlich in Familienbesitz stehende Unternehmen ist einer der größten international tätigen Fenstermarken Europas und Arbeitgeber für mehr als 1900 Mitarbeitende. Über 26 Mio. Fenster und Türen wurden an den drei Standorten Traun, Sarleinsbach und Lannach bis heute gefertigt.

Gefeiert wurde das Jubiläum unter dem Motto »#Fit4Future« mit einem virtuellen Event im Februar. Rund 1000 Gäste blickten auf die Historie des österreichischen Fenster- und Türenherstellers und ein herausforderndes Jahr 2020 zurück: Neben den Markteinführungen des Holz/Alu-Fenster »HF 400« speziell für den Schweizer Markt und des Premiumfensters »KF 520« standen die Berichte und jüngsten Erfahrungen während der Corona-Pandemie aus den verschiedenen Märkten im Fokus. Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Ehrung des scheidenden Geschäftsführers Helmuth Berger, der nach 48 Jahren im Unternehmen Ende Februar in den Ruhestand gegangen ist. Mit der Erweiterung der Unternehmensführung um Johann Brandstetter (Vertrieb & Marketing), Markus Dietachmair (Controlling, Abwicklung & IT) und Martin Weinrotter (Produktion & Einkauf) im vergangenen Jahr sind die Weichen für die Zukunft gestellt.

»Herausfordernde Zeiten erfordern innovative Ideen. Mit unserem diesjährigen Partner-Event konnten wir unser 90-Jahre-Jubiläum trotz der aktuell eingeschränkten Möglichkeiten gebührend feiern und den Zusammenhalt der Internorm-Familie stärken. Wir sehen das Event auch als Zeichen, dass wir unsere Innovationsphilosophie auf allen Ebenen leben und zukunftsgerichtet nach vorne blicken«, so Internorm-Miteigentümer und Unternehmensssprecher Christian Klinger.