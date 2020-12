Das IFT Rosenheim bietet in Kooperation mit dem Verband Fenster und Fassade (VFF) die berufsbegleitende Weiterbildung zum »Projektmanager Fenster + Fassade« an. Er schließt eine seit langem offene Weiterbildungslücke in der Fenster- und Fassadenbranche. Der Fachabschluss hat eine Mischung aus Präsenzphasen, live durchgeführten Online-Seminaren und vorproduzierten Aufzeichnungen.

Interessenten können sich am 13. Januar um 16:30 Uhr in einer Online-Infoveranstaltung ausführlich rund um die Weiterbildung zum Projektleiter und Projektmanager Fenster+Fassade beraten lassen.

Bitte melden Sie sich per Mail an: st.vollenberg@ift-rosenheim.de

Die Anmeldung ist erforderlich, damit die Zugangsdaten zugesendet werden können.

Mehr Infos unter https://www.ift-rosenheim.de/web/akademie/projektmanager-fenster-fassade