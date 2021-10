Seminare zur energetische Sanierung: IFT-Akademie mit Klimafokus

Das IFT in Rosenheim bietet im Rahmen seiner Akademie in den kommenden Monaten wieder Seminare und Online-Dialoge für Fach- und Führungskräfte in der Fensterbranche an. Im Fokus steht dabei die energetische Sanierung der Gebäudehülle, die zu den wichtigen Zukunftsaufgaben zählt. Themen wie »Bauklimatik«, »Angewandter Wärmeschutz« oder »Fenstersanierung« geben hier entscheidende Impulse. Wichtig bleibt auch die »Fachgerechte Montage von Fenstern und Türen«, denn hier sind ausgebildete Fachkräfte immer noch rar, betonen die Institutsleiter Jörn P. Lass und Dr. Jochen Peichl in ihrem letzten Newsletter.

Den kompletten Veranstaltungskalender mit allen Seminaren, Tagungen und Abschlüssen finden Interessierte unter www.ift-rosenheim.de/web/akademie/veranstaltungskalender

