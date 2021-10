Hoppe entscheidet sich gegen Teilnahme an Fensterbau

Hoppe wird im kommenden Frühjahr nicht an der Branchenmesse »Fensterbau Frontale« teilnehmen. »Wir haben uns nach sorgfältiger Abwägung des Für und Wider entschlossen, auf der Präsenzmesse in Nürnberg nicht auszustellen«, so Ivor Ng, Vermarktungs-Verantwortlicher der Hoppe-Gruppe.

Die Messe lebe vom intensiven Kontakt mit den Kunden und dem persönlichen Erleben und Begreifen der Exponate. Ein solch vollwertiges Messe-Erlebnis werde nach unserer Einschätzung unter den derzeitigen Vorzeichen kaum möglich sein. Auch halten wir das verbleibende Gesundheits-Risiko für unsere Mitarbeiter und Kunden immer noch für zu hoch.

Die Fensterbau Frontale in Nürnberg bleibe ein bedeutsamer Branchentermin. Andere Unternehmen mögen die Sachlage anders einschätzen. Auch Hoppe wolle sich bei künftigen Ausgabe der Messe wieder auf dem Stand mit seinen Kunden treffen und ihnen Innovationen zeigen. »Bis dahin betreuen wir unsere Kunden im bilateralen Kontakt und verstärkt über digitale Angebote«, so Ng weiter.

Mehr Branchennews…