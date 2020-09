60 Jahre Homag – 60 Tage Homag-Treff: Homag macht aus seiner traditionellen Hausmesse ein globales Event mit einer Dauer von 60 Tagen – passend zum Jubiläumsjahr.

Trotz der Pandemie möchte Homag mit seinen Kunden weltweit in Kontakt bleiben. Beim neuen Messekonzept können Interessenten daher entscheiden, ob sie zu einem der Standorte kommen oder online dabei sind.

„Mit einer Kombination von Live Event und Online Tools zeigen wir unsere digitale Kompetenz und demonstrieren gleichzeitig Kundennähe“, erklärt Dr. Markus Vöge, Executive Vice President Global Sales and Marketing. „Mit diesem neuen, hybriden und dezentralen Ansatz bieten wir unseren Kunden zum 60-jährigen Jubiläum 60 Tage vollgepackt mit Wissenswertem, Innovationen und Neuigkeiten.“

Im Programm befinden sich seit dem 21. September und bis zum 18. November über 500 Formate an 8 Standorten. Über live.homag.com buchen die Teilnehmer limitierte Tickets für Präsenzveranstaltungen mit Rundgängen, Vorführungen und Vorträgen. Dazu zählen beispielsweise wöchentliche Anwendertreffen zu verschiedensten technischen Themenbereichen. Hierfür sind die Showrooms unserer Standorte in Deutschland mit den neusten Maschinentechniken, Software und digitalen Apps ausgestattet.

Oder die Kunden melden sich für Onlineevents an. Dabei stellt ein Moderator live in einem extra eingerichteten Studio das ausgewählte Thema dar. Aktuellste Technikdemonstrationen und Videos werden dabei zusätzlich eingespielt. Per Chat können die Teilnehmer Fragen einreichen, die der Referent beantwortet.

Zudem bietet Homag die Möglichkeit, individuelle Termine für einen Online-Dialog und Online-Live-Technikvorführungen zu vereinbaren. Wer kein passendes Zeitfenster gefunden hat, kann sich später die aufgezeichneten Events in einer Mediathek anschauen.

An folgenden deutschen Standorten informiert die Homag Group in den verschiedenen Formaten über Innovationen und Produktweiterentwicklungen: in Holzbronn, Schopfloch, Herzebrock, Herrenberg und Denkendorf.

Zu Online-Teilnahmen kommen Besucher an den Standorten der Vertriebs- und Servicegesellschaften zusammen. Hier stehen dann Vertriebskollegen für weitere Gespräche zur Verfügung.

www.homag.com