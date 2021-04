Modernisierung und Neubau: Homag investiert Rekordsumme

Homag investiert in den kommenden drei Jahren 60 bis 80 Mio. Euro in die Modernisierung des Hauptstandortes in Schopfloch. Weitere rund 15 Mio. Euro investiert der Maschinenbauer in ein neues Werk in Polen. Damit läuft das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte an.

In Schopfloch sollen ein Kundencenter, moderne Bürogebäude, ein zeitgemäßes Betriebsrestaurant sowie ein Logistikcenter entstehen. »Die beiden älteren Bürogebäude sowie auch das Betriebsrestaurant in Schopfloch sind nicht mehr zeitgemäß und müssten aufwändig saniert werden. Wir haben uns jetzt für eine nachhaltige Lösung entschieden und bauen komplett neu. Das ist ein klares Bekenntnis zu unserem Standort und eine wichtige Investition in die Zukunft von Homag«, erklärt Ralf W. Dieter, Vorstandsvorsitzender der Homag Group.

Logistikcenter sichert Versorgung

Geplant ist zudem der Neubau eines an den Standort angebundenen Logistikcenters. Ziele sind eine hohe Ersatzteil-Verfügbarkeit sowie schlanke und effiziente Logistikprozesse bei der Belieferung des Werks und der Kunden. Das neue Logistikcenter soll auch die restlichen externen Lager ablösen.

Bereits im Dezember 2020 hatte das Unternehmen Investitionen von über 12 Mio. Euro für die Modernisierung des Werks am Standort Schopfloch angekündigt. Der größte Teil dieser Investitionssumme entfällt auf einen Hallenanbau.

Neues Werk in Polen

Auch in Polen, wo der Maschinenbauer bereits über 700 Mitarbeiter beschäftigt, soll neu gebaut werden. »Der polnische Markt wächst seit Jahren, inzwischen sind wir an unserem bisherigen Standort an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Hinzu kommt, dass das polnisches Werk in unserem globalen Produktionsverbund eine wichtige Rolle spielt. Deshalb errichten wir ab dem zweiten Quartal 2021 in Środa ein neues Werk«, führt Ralf W. Dieter weiter aus.