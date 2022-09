Holz-Her baut Standort Voitsberg aus

Die Holz-Her Maschinenbau GmbH, eine Konzerntochter der Weinig-Gruppe, hat ein zweistufiges Investitionsprogramm mit einer Gesamtsumme von 15 Millionen Euro am Standort Voitsberg gestartet. Die erste Ausbaustufe, eine Montagehalle mit 1.700 Quadratmetern Fläche, wird bereits Anfang Dezember dieses Jahres in Betrieb genommen. Die zweite Ausbaustufe beginnt im Frühjahr 2023. Dann soll eine Lagerhalle mit hohem Automatisierungsgrad entstehen. In diesem Zuge wird auch der Showroom zu einem »ExpoCenter« ausgebaut und die gesamte Büro-Infrastruktur modernisiert.

Weinig-Technikvorstand Dr. Georg Hanrath: »Die hervorragende Entwicklung von Holz-Her führte dazu, dass die Produktion in Voitsberg seit 2019 ständig an Kapazitätsgrenzen stieß. Mit dem Ausbau erhöhen wir nicht nur die Produktionskapazitäten, sondern schaffen auch Raum, um das Produktportfolio zu erweitern.« Bis zum Jahresende 2022 werden über 2.000 Maschinen in Voitsberg gefertigt und von dort ausgeliefert.

Bei einem Werksrundgang informierte Harald Steiner, Geschäftsführer bei Holz-Her in Voitsberg, die Gäste, die zu einem symbolischen Spatenstich angereist waren, über den eigenen Stahlbau. Dieser wird im Rahmen der Investitionen eine vollautomatisierte Laserschneidanlage erhalten.