Holz-Handwerk findet 2020 nicht statt

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben die NürnbergMesse und der VDMA Holzbearbeitungsmaschinen in Abstimmung mit dem Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg entschieden, die Holz-Handwerk im Verbund mit der Fensterbau/Frontale 2020 nicht durchzuführen.

Die NürnbergMesse schreibt in ihrer Pressemitteilung von heute: „Die unsichere Lage führt auch in der holzverarbeitenden Industrie zu einer sinkenden Investitionsbereitschaft, verbunden mit Umsatzrückgängen und Produktionsstopps. Gleichzeitig erschweren für die Messeteilnehmer vielerorts eine eingeschränkte Geschäftstätigkeit durch behördliche Anordnungen sowie internationale Reiserestriktionen die Planung und Vorbereitung ihrer Beteiligung. Deshalb lässt sich unser Ziel, mit der Holz-Handwerk für Aussteller und Besucher ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen, unter dem Einfluss der Corona-Krise leider nicht realisieren. Für uns alle muss nun im Vordergrund stehen, uns mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen. 2022 kann die Holz-Handwerk für das holzbearbeitende Handwerk wieder die zentrale Geschäftsplattform in einem konjunkturell stärkeren Umfeld sein.“

Turnusgemäß wird die Holz-Handwerk im Verbund mit der Fensterbau/Frontale wieder vom 29. März bis 1. April 2022 stattfinden.