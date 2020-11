Die Unternehmensgruppe Hilzinger erweitert das Team der Geschäftsleitung: Jens Busse (52) wird zum 1. Dezember die Arbeit als Geschäftsführer aufnehmen und bildet mit Helmut Hilzinger, Christian Bandle das neue Führungstrio. Er verantwortrt künftig den Bereich Vertrieb für Deutschland, Frankreich, Tschechien, der Schweiz und dem benachbarten Europa. Zu seinen Hauptaufgaben zählt der Ausbau und die Weiterentwicklung der Vertriebsstrukturen innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe, insbesondere im Geschäftsfeld Fachhandel.

Busse verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Fensterbranche und war bis zuletzt für Roto Frank Fenster-und Türtechnologie als Sales Director für die Vertriebsentwicklung in DACH und Osteuropa zuständig. Zuvor war er bei der Profine-Gruppe in verschiedenen Vertriebspositionen tätig, unter anderem verantwortlich für den Auf- und Ausbau von Vertriebsstrukturen in Zentral- und Nordamerika sowie als Geschäftsführer in Frankreich.