Im Remmers-Technikum am Unternehmenssitz im niedersächsischen Löningen können neuerdings Werkstücke auf einer Hightech-Anlage der Firma Schiele beschichtet werden. Das Technikum bietet individuelle Beschichtungen im Kundenauftrag als Rundum- und Teilbeschichtung von Werkstücken unterschiedlicher Materialien und Werkstoffe an. Durch das breite Einstellspektrum der Anlage lassen sich die Produktionsparameter vieler Produkte und auch die Anforderungen sämtlicher Kundenprozesse individuell einstellen.

Der »Vacumat MasterCoat«, der jetzt im Kompetenzzentrum Holzoberfläche des Geschäftsbereichs Holzfarben und Lacke steht, appliziert wasserbasierte Lacksysteme auf eine Vielzahl von Profil-Geometrien. Er verfügt über ein taupunktgesteuertes Kühlsystem, welches die Rüstzeiten erheblich verkürzt, so dass sich auch Farbwechsel in kürzester Zeit ausführen lassen. Außerdem ist die Auftragskammer der neuen Anlage teflonbeschichtet und so ausgeführt, dass dort verschiedene Abdeckwerkzeuge integriert werden können.

»Diese Investition trägt dazu bei, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus Industrie und Handwerk zu intensivieren und ihnen einen umfassenderen Service als je zuvor anzubieten«, erläutert Elmar Kaiser, Bereichsleiter im Geschäftsbereich Holzfarben und Lacke.

Weitere Informationen unter www.remmers.com.

17. Januar 2020