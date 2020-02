Die zweijährlich stattfindende Fachmesse Fensterbau/Frontale ist weltweit die Plattform für Innovationen rund um Fenster, Türen und Fassaden. Das Angebotsspektrum der Aussteller wird 2020 ergänzt um ein attraktives Rahmenprogramm für die Messebesucher.

Die Angebotspalette der vom 18. bis 21. März in Nürnberg stattfindenden Fensterbau/Frontale spiegelt die weltweiten Innovationen rund um Fenster, Türen und Fassaden wider. Alle zwei Jahre informieren sich Architekten, Schreiner, Fensterbauer, Fassadenbauer sowie der Handel über die neuesten Profilsysteme, Glas-, Befestigungs- und Sicherheitstechnik, Maschinen, Anlagen und vieles andere mehr.

Das Fachprogramm für die Besucher besteht aus zahlreichen Vorträgen und Events, wobei besonders das Thema »Digitaliserung« im Fokus steht. Bereits zum zweiten Mal bietet die Messe das Forum in der Halle 3A an. Neben Fachvorträgen erwarten die Zuhörer Podiumsdiskussionen sowie kurze Impulsvorträge. In Halle 1 zeigt das IFT Rosenheim die Sonderschau Fenestration digital: virtuelle Verkaufsräume, Konfiguratoren, Berechnungstools, BIM, 3D-Planungstools u.v.m. werden vorgestellt.

Im Eingang Mitte findet im Verbund mit der Holz-Handwerk das Forum Digitaliserung praktisch gestalten statt, mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Produktpräsentationen. Darüber hinaus gibt es diverse weitere Veranstaltungen, Preisverleihungen und Sonderflächen wie z.B. die Architects Area, Guided Tours, den Hackathon »Hacking Frontale« und das Fensterbau-Jobboard.

Zur Fensterbau/Frontale werden im Verbund mit der Holz-Handwerk über 1300 Aussteller (davon ca. 800 auf der Fensterbau) und mehr als 110 000 Besucher erwartet. Wichtige Info für Nürnberg-Reisende: das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr ist im Eintrittspreis inbegriffen ! –HJG

Steckbrief Fensterbau/Frontale Weltleitmesse für Fenster, Türen und Fassaden 18. bis 21. März 2020, Messegelände Nürnberg Öffnungszeiten: 10–18 Uhr, Samstag bis 17 Uhr www.frontale.de

12. Februar 2020