Hermann Hubing, Schulleiter der Holzfachschule Bad Wildungen und Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz sowie Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Bestattungskultur, und Geschäftsführer des Unternehmerverbands Handwerk Rheinland-Pfalz, feierte am 22. April seinen 65. Geburtstag.

Hubing hat nahezu sein ganzes Berufsleben dem Handwerk gewidmet: Zunächst bei der Handwerkskammer in Wiesbaden für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, zog es ihn 1997 als Geschäftsführer zum Landesverbandes für das holz- und kunststoffverarbeitende Handwerk Hessen. Von 2000 bis 2002 übernahm er zudem die Position des kommissarischen Hauptgeschäftsführers des Bundesverbandes für das holz- und kunststoffverarbeitende Handwerk. r 2004 wurde der heute 65-jährige außerdem Geschäftsführer des neu gegründeten Deutschen Instituts für Bestattungskultur (DIB), einer Dienstleistungs- und Servicegesellschaft von HessenBestatter, dem Landesinnungsverband für das hessische Bestattungsgewerbe. Im Jahr 2010 wurde der gebürtige Gießener dann Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Leben Raum Gestaltung Hessen und im Jahr darauf auch Fachverbands-Geschäftsführer von Rheinland-Pfalz.

Nachdem der hessische Fachverband die Holzfachschule Bad Wildungen infolge der Insolvenz ihres alten Trägervereins im Jahr 2012 übernahm, wurde Hubing im selben Jahr zudem Geschäftsführer und Schulleiter der Holzfachschule Bad Wildungen. Seither kümmert er sich auch um die Sanierung sowie die Modernisierung der bekannten Berufsbildungsstätte.

Darüber hinaus wurde Hermann Hubing 2013 Geschäftsführer des Unternehmerverbands Handwerk Rheinland-Pfalz und setzt sich seither auch für die Interessen des Handwerks in Rheinland-Pfalz ein. Nach der Fusionierung der beiden Landesfachverbände wurde er 2018 schließlich Hauptgeschäftsführer des gemeinsamen Fachverbands Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz.

Neben seinen zahlreichen Aufgaben rund um das Handwerk, engagiert er sich als ehrenamtlicher Richter am Hessischen Landesarbeits- und Landessozialgericht. Für sein vielfältiges Engagement erhielt Hermann Hubing in den vergangenen Jahren diverse Urkunden und Auszeichnungen. Unter anderem wurde ihm 1992 der Ehrenbrief des Landes Hessen sowie die Bronzene Ehrenplakette der Universitätsstadt Gießen verliehen. Im Jahr 2003 erhielt er zudem das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.