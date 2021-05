Hausmesse bei Biesse auf dem Campus Ulm in Nersingen

Biesse Deutschland lädt Kunden und Interessenten zur „Inside Spring“ am 20. und 21. Mai 2021 auf dem Campus Ulm in Nersingen ein. Im vollausgestatten Showroom präsentiert der italienische Hersteller auf 1.600 qm ausgeklügelte Maschinenlösungen für den Holz- und Kunststoffbereich.

Die Besucher können die digitale Pandemie-Welt für ein paar Stunden hinter sich lassen und frisch bearbeitete Werkstücke direkt an der Maschine haptisch erleben – an beiden Tagen laufen über 20 CNC-Bearbeitungs- und Plattenzuschnittzentren, Kantenanleim-, Kalibrier- sowie Schleif- und Bohrmaschinen auf Hochtouren. Spezialisten von Biesse stehen Interessenten während der Vorführungen Rede und Antwort und freuen sich auf Fragen, die von der Massivholzbearbeitung und dem Fensterbau über die Kunststoff-, Stein- und Glasbearbeitung bis hin zu Software oder Industrie 4.0-Lösungen reichen. Unterstützung erhalten sie dabei von den vor Ort vertretenen Partnerfirmen für Präzisionswerkzeuge, Zerspanungssysteme, Schleifmittel und Software.

Die Inside Spring am 20. und 21. Mai 2021 auf dem Campus Ulm findet unter Einhaltung der lokalen Sicherheitsvorkehrungen mit begrenzter personeller Kapazität statt – Besucher müssen sich vorab online registrieren. Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich: https://biesse.group/gzr

Die Hausmesse erfolgt im Rahmen der Inside Spring am Stammsitz im italienischen Pesaro. Dort veranstaltet die Biesse Group vom 10. bis 28. Mai 2021 mit Online- und Live-Demonstrationen aller Maschinen einen Hybrid-Event zum Entdecken des kompletten Sortimentes.

In Deutschland richtet Biesse am zweiten Standort in Löhne am 10. und 11. Juni 2021 eine weitere Hausmesse mit dem speziellen Fokus auf Holzbearbeitungsmaschinen für die Möbelindustrie aus.