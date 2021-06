Handwerk Wels findet erst 2023 wieder statt

Die Handwerk in Wels, österreichische Fachmesse für Holz, Werkzeug, Farbe und Handel, findet erst wieder 2023 vom 15. bis 18. März statt. Ursprünglich war die Frühjahrsmesse aufgrund der Corona-Pandemie auf den 24. bis 27. November 2021 verschoben worden, wurde jedoch nun endgültig abgesagt. Aufgrund der bis dato geltenden gesetzlichen Beschränkungen für Messen und Veranstaltungen sei es bis jetzt weder für den Messeveranstalter noch für viele Aussteller möglich gewesen, die Fachmesse in gewohntem und notwendigen Ausmaß vorzubereiten. Trotz Lockerungen sei es zudem vielen Ausstellern leider nicht mehr möglich an der Messe teilzunehmen.

