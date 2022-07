Häfele weiht viertes Hochregallager ein

Mit einer feierlichen Taufe vor Gästen aus Politik und Wirtschaft hat Häfele sein viertes Hochregallager am Logistikzentrum in Nagold eröffnet. Die Investition in den Stammsitz im Nordschwarzwald stellt nach Angaben des Unternehmens einen »wichtigen Meilenstein in der Innovations- und Servicestrategie des Familienunternehmens« dar.

Als Ehrengäste begrüßte Häfele-Unternehmensleiterin Sibylle Thierer den Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann und die Hauptgeschäftsführerin der IHK Nordschwarzwald Tanja Traub. Beide gratulierten Häfele zu der Investition und dem erfolgreichen Wachstum.

Bereits heute werden täglich bis zu 6.000 Sendungen von Nagold aus in alle Welt verschickt. Nun gibt es Platz für 15.000 weitere Europaletten. Die Gesamtkapazität steigt mit dem vierten Lager auf 65.000 Paletten-Plätze. Sieben vollautomatische Regalbediengeräte lagern die Paletten ein oder aus. Im Warenausgang übergeben sie die Waren auf eine schienengeführte Elektrodenbahn. Auch die Kommissionierarbeitsplätze sind auf dem aktuellen Stand der Technik, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen Ergonomie und Abläufen bestmöglich zu unterstützen.