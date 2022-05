Häfele startet Deutschland-Tournee

Häfele hat seine Deutschland-Tournee 2022 mit Inspirationen und Produktinnovationen in Nagold gestartet. Der Hersteller für Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme und Licht präsentiert von Ende April bis Mitte Oktober an 19 Standorten in ganz Deutschland Ausstattungs- und Einrichtungsideen rund um die Themen Wohnen, Leben und Arbeiten. Mit auf Tour sind auch starke Partnermarken wie Blum, Hawa oder Dormakaba.

Bei Live-Vorführungen und vertiefenden Fachgesprächen haben Tischler, Schreiner und Innenausbauer die Gelegenheit, aktuelle Möbel-Trends und Baubeschlag-Highlights kennenzulernen. Auch an Objektpartner richtet sich die Einladung. Im Objektmobil sind zahlreiche Lösungen im Kontext der Häfele 360°-Objekt-Kompetenz für verschiedene Segmente verbaut. Angefangen vom elektronischen Schließsystem »Dialock« über Glastüren und Glastürbeschläge bis hin zu Licht in unterschiedlicher Anwendung. Dabei spielen nicht nur Foyer und Lobby-Bereiche eine Rolle, sondern auch Co-Cooking- und Co-Workout-Zonen bis hin zu Co-Selling und Lager-/Back-Office-Themen.

Besonderen Raum erhält auf der Tournee das Thema »Service+«. Mit dem neuen Dienstleistungsangebot integriert sich Häfele in die gesamte Prozesskette seiner Partner. Von der ersten Idee bis zur Montage entlastet Häfele bei ganzen Arbeitsschritten, zum Beispiel bei der Licht- und Akustikplanung oder der Konfiguration von Raumsteuerungen und Schließsystemen.