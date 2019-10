Häfele eröffnet Logistik-Drehscheibe im Norden

Häfele, der in Nagold ansässige Hersteller für Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme und Licht, hat sein Versandzentrum Hannover eröffnet. Das sei ein deutliches Signal an Kunden in Norddeutschland und den europäischen Nachbarländer Benelux, Niederlande und Skandinavien: der Service werde verbessert und die Lieferzeiten für die Kunden in Norddeutschland und Nordeuropa würden deutlich verkürzt. »Damit machen wir uns fit für eine noch bessere und schnellere Versorgung unserer Kunden in ganz Europa«, lautet das Statement von Unternehmensleiterin Sibylle Thierer.

Maßgebliche Kriterien für die Auswahl des Standortes unweit der niedersächsischen Landeshauptstadt seien die kurzen Wege in den Norden, die gute Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung gewesen. Entscheidend sei außerdem, dass am Standort in Lehrte in unmittelbarer Nachbarschaft bereits weitere Logistik-Dienstleister angesiedelt seien und Häfele seit vielen Jahren ein Verkaufsbüro mit entsprechenden Kundenbeziehungen in Hannover unterhalte.

Für das Unternehmen bedeutet die Eröffnung des zweiten Versandzentrums im Norden Deutschlands ein Meilenstein in der Umsetzung einer neuen Europa-Strategie. Mit der Inbetriebnahme des Logistikzentrums in Lehrte, das über eine Lagerfläche von 19.600 Quadratmetern verfügt, kann Häfele nun in ganz Europa mit doppelter Kapazität und kürzeren Lieferzeiten agieren. Aktuell führt das Logistikzentrum über 25.000 Artikel aus dem Häfele-Sortiment und ist mit der großzügig dimensionierten Fläche auf Wachstum bis zum Jahr 2025 ausgelegt.

Mit dem neuen Versandzentrum im Norden hat das in Nagold ansässige und international agierende Unternehmen nun weltweit den 53. Logistikstandort eröffnet und einen Teil des zweistelligen Millionenbetrags investiert, der in die Europa-Strategie fließen soll.

Investitionen auch in Nagold

Sibylle Thierer informierte bei diesem Anlass auch über den aktuellen Stand der Erweiterung rund um das Häfele-Versandzentrum auf dem Wolfsberg in Nagold. Dort soll in den nächsten Jahren ein neues Logistikzentrum gebaut werden, integriert in eine Erlebniswelt für Besucher aus aller Welt.

In Zusammenarbeit mit Logistik-Spezialisten und Architekten würden derzeit Ideen entwickelt, wie die bestehenden Gebäude erweitert und zukunftsfähig gemacht werden können. »Wir planen hier tatsächlich für die nächste Generation. Das Projekt beinhaltet deshalb auch weit mehr als nur Logistik«, sagt Thierer.

14. Oktober 2019