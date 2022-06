Häfele absolviert Klimafit-Programm

Als eines von zwölf Unternehmen im Landkreis Calw hat Häfele die Pilotphase des Klimafit-Programms abgeschlossen. Die erfolgreiche Teilnahme an dem baden-württembergischen Projekt wurde durch eine Kommissionsprüfung Ende Mai bestätigt. Die Urkunde mit der Auszeichnung als Klimafit-Betrieb überreichten Dr. Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg, gemeinsam mit Helmut Riegger, Landrat des Landkreises Calw.

Teilnehmer am Klimafit-Programm erstellen mit Unterstützung des Beratungsunternehmens Arqum ihre Treibhausgasbilanz. Daraus leiten sie wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Energieeffizienz und zur Reduktion ihrer individuellen Emissionen ab.

»Die Themen Nachhaltigkeit und betrieblicher Klimaschutz waren bereits vor Programmstart bei Häfele verankert«, so Dieter Schaller, Leiter Qualitäts- und Umweltmanagement bei Häfele. Durch die Teilnahme am Klimafit-Programm habe das Unternehmen zum einen die Mitarbeitenden motivieren wollen, sich noch stärker mit dem Thema Klimaschutz im Betrieb auseinanderzusetzen. »Zum anderen versprachen wir uns von der Erstellung der Treibhausgasbilanz eine noch fundiertere Datenbasis zur Ableitung konkreter Maßnahmen, um unsere Emissionen zu senken«, so Schaller weiter.

Zu den Maßnahmen, die Häfele im Bereich Energie und Emissionen abgeleitet hat, zählt der Einsatz von erneuerbaren Energien im Neubau seines Versandzentrums auf dem Wolfsberg und auch auf dem Parkhaus der Hauptverwaltung in Nagold. Auch das Mobilitätsmanagement spielt eine wichtige Rolle bei Häfele. So installierte das Unternehmen 25 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge und ermöglicht seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihre privaten E-Fahrzeuge zu laden. Für E-Bikes ist ebenfalls eine Ladesäule geplant, die noch dieses Jahr in Betrieb genommen wird. Auch das mobile Arbeiten hat Häfele in einer Betriebsvereinbarung fest verankert.