In der Propstei Johannesberg in Fulda gibt es 2022 wieder zahlreiche Fortbildungen in der Denkmalpflege und Altbauerneuerung. Anfang März findet beispielsweise ein dreitägiges Seminar zu historischen Furnier- und Einlegetechniken statt. In praktischen Übungen können die Teilnehmer verschiedene Techniken erproben. Die Restaurierung von Schäden an furnierten Holzteilen und Einlegearbeiten wird demonstriert und praktisch umgesetzt.

Alle Seminare und Termine: www.propstei-johannesberg.de