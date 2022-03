Gregor Baumbusch bleibt bei Weinig

In seiner Sitzung am 22. März 2022 hat der Aufsichtsrat der Michael Weinig AG Gregor Baumbusch für eine weitere Amtsperiode zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Im damit unveränderten Vorstand stehen ihm Dr. Georg Hanrath für den Bereich Technik sowie Axel Steiger für das Finanz-Ressort zur Seite. Die Bestellung Baumbuschs endet am 31. Dezember 2027.

»Das Votum ist eine Anerkennung für die bisherigen Leistungen von Gregor Baumbusch und bedeutet wertvolle Kontinuität für das Unternehmen«, so der Vorsitzende des Aufsichtsrates Thomas Bach. Für die nächsten fünf Weinig-Jahre sei die Vertragsverlängerung eine entscheidende Weichenstellung, so Bach weiter.