Grass trennt sich von CEO Albert Trebo. Unterschiedliche Auffassungen über die strategische Zukunftsausrichtung des international tätigen Beschlägeherstellers führten nun zur einvernehmlichen Trennung. Anfang September 2018 hatte Trebo die Position des CEO bei der Würth-Tochter übernommen und war insbesondere für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig. Nun verlässt er das Unternehmen zum 31. August 2022. CFO Helmut Kainrad wird die Aufgaben von Trebo übernehmen.

Ungeachtet dessen wird das Unternehmen in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung der Produktionsstandorte und in die Entwicklung neuer Produkte investieren.

Mit einem Umsatz von 467 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021, rund 1.800 Mitarbeitern an 19 Standorten und mehr als 200 Vertriebspartnern in 60 Ländern gehört Grass zu den weltweit führenden Spezialisten für Beschläge. Als Entwicklungspartner und Systemanbieter der Möbelindustrie bewegt das Unternehmen mit seinen Schubkasten-, Führungs-, Scharnier- und Klappen-Systemen die Möbel renommierter Möbelmarken.

