Geze-Neuheiten virtuell und live

Geze zeigt vom 13.-15. Januar auf der Digitalplattform Bau Online Produktneuheiten und intelligente Lösungen aus dem Bereich der Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik: Auf der Messe zeigt das Unternehmen mit »Geze Counter« erstmals eine innovative Lösung zur Einhaltung behördlicher Obergrenzen für Kunden in Verkaufsräumen mit einer Fläche von über 800 m², indem er Einlasskontrolle und Personenflusssteuerung auf intuitive Art und Weise verbindet. Mit der »IQ box Safety« als TÜV geprüfte Lösung höchster Sicherheit lassen sich kraftbetätigte Fenster bis zu Schutzklasse 4 absichern. Die »IQ box Safety« eignet sich für alle gängigen Fenstertypen und Öffnungsarten. Das Funkerweiterungssystem »FA GC 170« zur einfachen Nachrüstung von Brandschutztüren in Bestandsbauten oder zur Installation in denkmalgeschützten Objekten sorgt für barrierefreien Brandschutz.

Besonderes Highlight der Präsentation ist die Live-Schaltung in das reale Geze-Messestudio: Hier demonstrieren Experten live Neuheiten und bieten relevante Fachvorträge an. Pro Tag bietet Geze mehrere Übertragungen in Deutsch und Englisch zu Neuheiten und aktuellen Themen an wie:

Messehighlights erleben – Produktpräsentationen live aus dem Geze-Studio

Digitale Einlasskontrolle – Sichere Einhaltung behördlicher Obergrenzen für Kunden in Verkaufsräumen

Gesundes Raumklima – Effizienter Luftaustausch durch kontrollierte natürliche Lüftung

Brandschutz bei Türen im Bestand – Normenkonforme Nachrüstung und Automatisierung

Komplexe Türen richtig planen – Ein Interview mit den Autoren des »Leitfaden Türenplanung«

Die Themenvorträge und Produktpräsentationen zu den Messehighlights sind für registrierte Besucher frei zugänglich. Die Mitarbeiter des Türen- und Fenstertechnikspezialisten stehen zudem für den persönlichen Austausch mit Partnern, Kunden und Interessenten über digitale Gesprächsangebote zur Verfügung.