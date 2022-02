Gewinnen mit nachhaltigen Ideen

Der Fachverband Tischler NRW und seine über 80 Partner werden auch 2022 innovative Tischlereien aus Nordrhein-Westfalen mit dem Alfred-Jacobi-Preis auszeichnen. In diesem Jahr dreht sich bei dem Wettbewerb alles um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro werden in zwei Kategorien vergeben: einmal für Betriebe mit bis zu neun Mitarbeitern und einmal für Betriebe ab zehn Mitarbeitern.

In Zeiten, in denen Klimaschutz, nachhaltiges Denken und ressourcenschonendes Handeln wie kaum ein anderes Thema die Menschen bewegt, möchten auch viele Betriebe in diesen Bereichen zusätzliche Zeichen setzen. Von einem besonders umweltfreundlichen Produkt oder Herstellungsverfahren über den Einsatz von Lastenfahrräder und eine energieeffiziente Werkstatt bis hin zur Vermeidung von Verpackungsmüll gibt es zahlreiche Ansatzpunkte für nachhaltige Ideen.

Bis 30. Juni bewerben

Alle Betriebe, die sich am Wettbewerb beteiligen möchten, müssen ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 30. Juni 2022 beim Fachverband Tischler NRW einreichen. Der Alfred-Jacobi-Preis wird im Rahmen des Treffpunktes Tischler NRW am 15. September 2022 im RuhrCongress in Bochum verliehen. Pro Kategorie werden jeweils 3.000, 2.000 und 1.000 Euro an die drei Erstplatzierten vergeben. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine fünfköpfige Jury.

Teilnahmeunterlagen und nähere Informationen zum Wettbewerb auf www.tischler.nrw/ajp

