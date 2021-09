Zoom-Webinar: FSC in der Möbelwelt

Im Rahmen der aktuellen Branchen-Webinar-Reihe des Forest Stewardship Council (FSC) findet am 16. September von 16 bis 18 Uhr die Veranstaltung »FSC in der Möbelwelt« statt. Neben Einblicken in die Zusammenarbeit und Erfahrungen von zertifizierten Herstellern und Einzelhändlern steht dabei der Austausch im Vordergrund.

Die Referenten sind: Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen, Christoph Hammerbacher, verantwortlich für Fertigung und Logistik bei Hammerbacher, Rauny Pieruszka, Compliance Assistent bei JYSK Dänisches Bettenlager/Bettenwelt und Olaf Dechow, Senior-Projektmanager bei der Otto Group.

Es geht um Erfahrungen aber auch Stolpersteine und Hürden bei der Umstellung auf Materialien aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Dabei wird die Frage im Mittelpunkt stehen, wie man als Unternehmen in der Möbellieferkette, von der Produktion bis zum Handel, mit FSC zusammenarbeiten und die Kommunikation mit dem Verbraucher verstärken kann. Zusätzlich präsentieren die Veranstalter Trends, Entwicklungen und Fakten vor allem auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und Verantwortung in der Möbelbranche.

Das Webinar richtet sich an zertifizierte Unternehmen aus der Möbelwelt, Möbel- und Einrichtungshäuser aber auch Stakeholder und Unternehmen, die noch nicht mit dem FSC zusammenarbeiten. Anmeldung und Zugangsdaten sind möglich bei julia.koeberl@fsc.org.

