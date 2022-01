Frühbucher profitieren noch bis 18. Februar

Die Organisatoren der ZOW in Bad Salzuflen haben mit den Vertriebsgesprächen für die in den Mai verschobene Messe begonnen. Die Resonanz sei erfreulich gut, heißt es seitens der Koelnmesse. Allein von den vormals im Februar teilnehmenden Unternehmen wolle auch ein weit überwiegender Teil vom 3. bis 5. Mai verbindlich an den Start gehen. Darüber hinaus stünden in den nächsten Wochen noch viele aussichtsreiche Gespräche mit potenziellen Ausstellern an.

Der Veranstalter gewährt aktuell einen Frühbucherrabatt, der am 18. Februar 2022 endet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein Kombiangebot »ZOW 2022 plus Interzum 2023« zu nutzen.

Das Ziel des Teams der ZOW sei es, den richtigen Ausstellermix zwischen Global Playern, innovative Mittelstandsfirmen und Start-up-Unternehmen zu finden, heißt es in der Mitteilung weiter.

