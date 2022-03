Flex mit hoher Innovationskraft unter »Top 100«

Die Flex-Elektrowerkzeuge GmbH aus Steinheim/Murr hat bei der 29. Runde des Wettbewerbs »Top 100« als Ideenschmiede überzeugt und erhält eines der TOP 100-Siegel. Nur besonders innovativen Mittelständlern wird diese Auszeichnung zuteil. Am 24. Juni wird das Unternehmen für diese Leistungen vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt.

Kernstück des Innovationswettbewerbs ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das die Teilnehmer durchlaufen müssen. Im Auftrag von Compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team Flex anhand von mehr als 100 Innovationsindikatoren aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg.

Flex ist in der Herstellung von Elektrowerkzeugen beheimatet und feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Mit seinen Produkten spricht der Hersteller Profi-Handwerker unterschiedlichster Branchen an. Zum Portfolio gehören sowohl hochmoderne akkubetriebene Geräte als auch kabelgebundene Maschinen mit innovativer Motorentechnik.

»Flex steht als Marke für clevere Innovationen und neuartige Lösungen für vielfältige Herausforderungen auf der Baustelle. Die Auszeichnung mit dem Top 100-Siegel ist für uns eine große Ehre und bestätigt uns darin, den beschrittenen Weg auch in Zukunft weiterzugehen«, sagt Ralf Häfele, Chief Sales Officer bei Flex.

