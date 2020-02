Die Unternehmensgruppe Fischer aus Waldachtal und die GC-Gruppe mit Sitz in Bremen entwickeln ab sofort gemeinsam die Handwerker-App »Craftnote« weiter. Mit ihr lassen sich alle Informationen zu Aufträgen zentral bündeln. Mitarbeiter und Projektbeteiligte können sich über die App austauschen und auf den aktuellen Stand bringen.

Dabei ist die App gezielt als offene Plattform konzipiert, die jedem Hersteller und Händler zur Verfügung steht und sich mit jeder Handwerker-Software verknüpfen lässt. Herzstück der App sind der projektbasierte Chat und die Ordnerstruktur, mit der sich verschiedene Bauvorhaben abbilden lassen.

Fischer und GC bündeln nun ihre Kräfte, um das 2018 gegründete Start-up weiterzuentwickeln. Damit ergreifen beide Unternehmen die Chancen, die die Digitalisierung für die Bauindustrie bietet. »Diese Kooperation steht exemplarisch für partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Fachschiene«, sagt Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cor-des & Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe.

Inzwischen nutzen bereits über 35.000 Handwerker die App. Den Erfolg von Craftnote bestätigt nicht nur der Deutsche Exzellenz-Preis 2020, der der Plattform vor wenigen Tagen durch das Deutsche Institut für Service-Qualität verliehen wurde, sondern auch ihr ausgezeichnetes Abschneiden in den App-Store-Rankings: Bei Apple schaffte es Craftnote im vergangenen Jahr unter die Top-50-Apps in der Kategorie »Produktivität«. Im Google Play Store war das Organisationsprogramm auf Platz eins in den »Trends« vertreten.

6. Februar 2020