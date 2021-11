Umzug abgeschlossen: Festool beginnt mit Montage in Weilheim

Festool hat seinen neuen Montagestandort in Weilheim in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Logistikzentrum in Betrieb genommen. Das Unternehmen nutzte die Sommer- und Urlaubszeit, um die 24 Montage-Inseln von Neidlingen nach Weilheim umzuziehen. Rund 300 Mitarbeiter werden am neuen Standort arbeiten und die Montage-Linien wieder in die Serienfertigung aufnehmen.

Am bisherigen Produktionsstandort Neidlingen wird unterdessen umfassend modernisiert. Die zerspanende Fertigung, der Werkzeug- und Vorrichtungsbau, die Druckerei, das Ausbildungszentrum für alle technischen und kaufmännischen Stellen und das Motorenkompetenz-Zentrum verbleiben dort.

Mit dem Neubau in Weilheim hat der schwäbische Werkzeughersteller »die dringend benötigten Expansionsflächen für ein nachhaltiges Wachstum« geschaffen. Die Montagehalle entstand auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal unmittelbar neben dem bereits bestehenden Logistikzentrum in Weilheim. Die räumliche Nähe biete die Grundlage für eine optimale Infrastruktur zur schlanken und flexiblen Materialversorgung der Montage, so das Unternehmen.

Kern des neuen Logistikkonzeptes ist ein fahrerloses Transportsystem. Hier kommen sechs autonome, mit Schwarmintelligenz ausgestattete Fahrzeuge zum Einsatz, die die benötigten Materialien aus dem Lager an die Montageinseln transportieren.

Nachhaltiges Gebäude

Der Neubau entspricht modernsten energetischen Gebäudestandards. Auf dem Dach der Montagehalle befindet sich eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von bis zu 600 kWp. Sie produziert den Großteil des benötigten Stromes selbst und trägt zur Erreichung einer nachweisbaren, positiven Energiebilanz des Gebäudes bei.

