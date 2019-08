Fenstertage im Zeichen von Klimaschutz und Sanierung

Zum letzten Mal wird Ulrich Sieberath in seiner Funktion als Institutsleiter des IFT Rosenheim die Rosenheimer Fenstertage eröffnen Foto: IFT Rosenheim

Am 10. und 11. Oktober finden in Rosenheim die »47. Rosenheimer Fenstertage« statt. Den Teilnehmern des Kongresses wird eine große thematische Vielfalt an innovativen und strategischen Vorträgen geboten. Sie reicht von Fassaden aus dem 3D-Drucker, den wahren Folgen des Klimawandels bis hin zu Infos zur EU-Gebäudeenergierichtlinie und der deutschen Umsetzung im GebäudeEnergieGesetz GEG. Dazu gibt es praktische Lösungen für konstruktive Probleme, beispielsweise zur Absturzsicherung, zum Umgang mit Sicherheitsglas oder zur Fenstermontage.

Am 9. Oktober haben die Veranstalter wieder einen »Power-Workshop für Fensterbauer« vorangestellt.

Weitere Informationen auf www.fenstertage.de