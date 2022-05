Fenster-Erlebniswelt in Erlangen

Am 21. April hat Rehau Window Solutions die World of Windows 2022 eröffnet. Auf über 600 Quadratmetern zeigt der Systemanbieter hier seine Ideen und Lösungen für die Fensterzukunft. So wird u.a. das Profilsystem »Artevo« vorgestellt, das im kommenden Jahr Geneo ablösen wird. Das komplett neu entwickelte 80-mm-System basiert auf dem glasfaserverstärkten Material Rau-Fipro-X und bildet eine gemeinsame Plattform mit dem bewährten System Synego. Es verfügt über neuartige Features wie z.B. konstruktiv integrierte Kraftzonen und in die Hohlkammern eingebaute Folien mit LowE-Beschichtung.

Neben Neuheiten im Kerngeschäft liegt der Fokus der World of Windows auf smarten Produkten und digitalen Services. So zeigt Rehau mit »Smart Shading« und Smart Privacy« Lösungen mit schaltbaren Gläsern, die je nach Anforderung mehr oder weniger Durchsicht erlauben. Im Bereich digitaler Services setzt Rehau u.a. auf »Window.ID«, eine Art digitalen Fensterausweis.

Hinweis: dds stellt die Neuheiten ausführlich im Special »Windoor« in Ausgabe 6 vor.

