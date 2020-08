Mit Abstand und Hygienemaßnahmen veranstaltet die Felder-Gruppe im Herbst trotz Corona-Pandemie ihre traditionellen Hausmessen: In Bruchsal, Warngau und Würzburg können sich Kunden und Interessenten vom 09. bis 11. Oktober 2020 zu den aktuellen Maschinenneuheiten informieren. Der Standort Leipzig öffnet vom 08. bis 10. Oktober die Türen. Die Hausmessen in Bretzfeld und Hof finden vom 16. bis 18. Oktober statt. Es folgen die Hausmessen in Geratskirchen, Hamburg, Kassel, Leinburg, Lohmar und Wörth vom 23. bis 25. Oktober. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bilden die Hausmesse in Berlin vom 05. bis 07. November sowie die Hausmesse in Greven vom 06.bis 08. November.

Mehr Infos unter www.felder-maschinen.de