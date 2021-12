Felder Group trauert um Gründer

Johann Felder, Gründer und langjähriger Geschäftsführer der Felder Group, ist am 7. Dezember 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit im Beisein seiner Familie verstorben. Mit ihm verlieren seine Familie und die Mitarbeiter des Unternehmens eine prägende Persönlichkeit.

In seiner Werkstatt im elterlichen Haus in Absam in Tirol gründete Felder 1956 zusammen mit seiner Frau Gertraud das Unternehmen Johann Felder jun. und präsentierte bereits im selben Jahr auf Messen in Wien und Innsbruck die ersten Holzbearbeitungsmaschinen. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte erfuhr die Firma ein stetiges Wachstum, verlegte ihren Standort von Absam nach Hall in Tirol. Das Unternehmen etablierte sich weit über die Grenzen Tirols hinweg als richtungsweisendes Maschinenbauunternehmen von globaler Bedeutung. Bis heute überrascht das Maschinenbau- und Technologieunternehmen im Bereich der Holz- und Verbundstoffbearbeitung immer wieder mit technischen Innovationen.

Felder war bekannt für seine positive Lebenseinstellung und seinen progressiven Blick auf die Welt. Er genoss sowohl im In- als auch im Ausland größten Respekt. Seine Gattin Gertraud, seine Söhne Hansjörg und Martin Felder, die heutigen Geschäftsführer des Betriebs, seine Tochter Elisabeth Felder, seine Enkel Daniel, Patrick, Tamara und Alexander Felder und die gesamte Belegschaft trauern.

Gedanken, Erinnerungen und Beileidsbekundungen nimmt die Felder Group gerne unter rememberhans@felder-group.com entgegen.

