Graz: Felder Bronze-Partner bei EuroSkills

Die Felder Group aus Hall in Tirol ist offizieller Bronze-Partner der EuroSkills, die in diesem Jahr zum ersten Mal im österreichischen Graz stattfinden. Rund 400 junge Fachkräfte aus 23 Ländern treten dort vom 22. bis 26. September in etwa 45 Berufen gegeneinander an. Der Handerkernachwuchs kämpft bei den EuroSkills um den Europameistertitel.

Für die Wettbewerbe der Bau- und Möbeltischler ist eine breite Palette von Maschinen notwendig, um allen TeilnehmerInnen flexible Bearbeitungsmöglichkeiten zu bieten. Das Maschinenprogramm der Felder Group eignet sich auf Grund seiner Vielfältigkeit für diese Aufgabe.

Seit Jahren fördert die Felder Group junge HolzbearbeiterInnen auf nationaler und internationaler Ebene. Als Skill Presenter stellte der Maschinenbauspezialist auch bei vergangenen Welt-, Europa- und Landesmeisterschaften eine Auswahl an Maschinen zur Verfügung; zuletzt bei den WorldSkills in Abu Dhabi, den EuroSkills in Budapest und den AustrianSkills in Salzburg.

