Felder baut Logistikzentrum in Hall in Tirol

Die Felder Group hat mit dem Bau eines Logistikzentrums an ihrem Produktionsstandort Hall in Tirol begonnen. Die verbaute Fläche umfasst rund 5.100 Quadratmeter. In dem Neubau befinden sich ein 30 Meter hohes automatisches Hochregallager mit 11.700 Palettenplätzen und ein automatisches Kleinteilelager mit 16.000 Boxenplätzen. Zudem sind 2.500 Quadratmeter freie Logistikzone, manuelle Lager und eine Tiefgarage vorgesehen. Fertigstellung und Inbetriebnahme des Zentrums sind für Dezember 2022 geplant.

Felder konnte in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnen. Die Anzahl der Stellen wurde auch während der Corona-Krise weiter erhöht. Hall in Tirol ist neben Italien und Deutschland der größte Produktionsstandort der Gruppe: Von dort aus werden über 90 Prozent der Felder-Produkte exportiert.

»Mit dem Bau des neuen Logistikzentrums setzt die Felder Group aktiv einen weiteren Schritt in Richtung Leistungsfähigkeit und nachhaltige Unternehmensführung«, berichtet CEO Martin Felder.